El presidente del Congreso, José Jerí, se pronunció sobre el debate en la Comisión de Constitución en torno a la propuesta de incremento salarial para senadores y diputados de hasta S/ 35 mil, en el marco de una eventual reforma hacia la bicameralidad.

Si bien precisó que aún no hay una decisión tomada, señaló que “tiene que haber un reordenamiento de la política salarial del país”.

Explicó que la iniciativa busca equiparar los ingresos parlamentarios a los de los jueces supremos, aunque aclaró que se trata de una propuesta inicial y no de una decisión definitiva. “No es una medida definitiva”, subrayó, al tiempo que consideró necesario tomar en cuenta la “sensibilidad social” en este análisis.

En otro momento, Jerí respaldó la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que limita la posibilidad de que el Ministerio Público investigue a un presidente en funciones. Dijo estar “plenamente de acuerdo con la postura del TC” y remarcó que el fallo busca proteger la figura presidencial, sin atender a la persona que ejerce el cargo. “La figura presidencial debe preservarse, más allá de quién ejerza el cargo”, enfatizó.

Respecto a la situación penitenciaria del expresidente Martín Vizcarra, sostuvo que corresponde mantener un trato uniforme. “Todas las personas, más aún quienes han sido presidentes, deben recibir el mismo tratamiento que otros exmandatarios”, indicó, recordando que la igualdad debe regirse por precedentes institucionales y el marco normativo vigente.

Sobre el paro de transportistas convocado el 21 de agosto, señaló que el acatamiento fue parcial y sin incidentes graves. Sin embargo, advirtió que el Ejecutivo debe “mejorar bastante” su capacidad de diálogo con los sectores sociales. “El Ejecutivo tiene que anticiparse y no solo reaccionar”, añadió.

También comentó que el Gobierno tiene la prerrogativa de revisar decisiones del Ministerio Público de gestiones anteriores, siempre dentro de la legalidad. No obstante, advirtió que revisar hechos pasados podría generar “desestabilización”.

Finalmente, informó que el Pleno priorizará iniciativas vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y destacó la reciente aprobación de una norma que fortalece las asociaciones público-privadas (APP) para impulsar infraestructura y servicios.