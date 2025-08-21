El excongresista Juan Sheput criticó duramente el proyecto del nuevo reglamento del Congreso bicameral, que plantea sueldos de hasta S/ 42,000 para senadores y diputados. Exlegislador advierte que nuevo reglamento bicameral “contamina de origen” al próximo Parlamento.

En entrevista en Canal N, Sheput consideró que esta propuesta refleja una distorsión institucional vinculada al aumento salarial de la presidenta de la República y forma parte de un efecto “espejo” derivado de decisiones previas del Ejecutivo.

Juan Sheput también cuestionó la legitimidad del actual Congreso para establecer las normas que regirán al próximo Parlamento, calificando esta acción como una intromisión institucional que afecta la validez del sistema bicameral.

Además, señaló que los congresistas y a reciben actualmente un ingreso bruto mensual cercano a S/ 30,000, que incluye sueldo base, asignaciones y diversos beneficios como viáticos, seguro médico privado y personal de confianza.

Rechaza flexibilización de neutralidad política: “Se abre paso al proselitismo”

Otra crítica importante fue dirigida a la eliminación de la exigencia de neutralidad política durante la semana de representación, medida que a su juicio facilitará actividades proselitistas en periodo electoral y aumentará el rechazo ciudadano hacia el Congreso.

Finalmente, Sheput denunció la falta de fiscalización por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Ejecutivo frente a abusos legislativos, y señaló que los parlamentarios actuales no defienden principios ni líderes, sino que adoptan una actitud evasiva ante la crisis de representación y deslegitimación institucional.