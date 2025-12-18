El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna, presentó una propuesta económica que plantea reducir en 50% los sueldos de los congresistas como parte de un plan de austeridad fiscal.

Según indicó el candidato, la medida busca liberar recursos del Estado para destinarlos a la seguridad ciudadana.

Durante una declaración a la prensa, Luna cuestionó los niveles de remuneración en el sector público, incluidos los del Congreso.

“Una secretaria gana más de 6,000 soles; eso en cualquier empresa privada estaría en 2,000 soles”, afirmó, al señalar que es necesario “reajustar todo” dentro de la estructura estatal.

El postulante explicó que su iniciativa apunta a la aprobación de una ley de austeridad total, con la que se podría reducir hasta 5,000 millones de soles del gasto público.

Consultado por las investigaciones que enfrenta, entre ellas un pedido de prisión por presuntas firmas falsas en procesos de inscripción partidaria, Luna minimizó el caso y lo calificó de “una broma”.