El presidente de la república, José Balcázar, encabezó una reunión de trabajo con gobernadores regionales y alcaldes vinculados al proyecto de la Nueva Carretera Central “Daniel Alcides Carrión”, en la que ratificó su compromiso político con el impulso de esta obra de infraestructura.
Durante el encuentro se revisaron mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno con el objetivo de avanzar en la ejecución del proyecto.
Cabe mencionar que esta actividad contó con la participación del congresista Waldemar Cerrón.
Como parte de sus actividades oficiales tras asumir el cargo, el jefe de Estado viene desarrollando una serie de reuniones con autoridades nacionales y extranjeras.
