Como parte de una jornada de trabajo en La Libertad, el presidente José María Balcázar arribó a Trujillo para desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la supervisión de servicios estatales en la región.

Durante su visita oficial, el jefe de Estado tiene previsto reunirse con autoridades locales y recorrer el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, participará en la ceremonia por el aniversario número 202 de fundación de la Universidad Nacional de Trujillo y visitará el centro Mega Alegra, donde se ofrecen servicios de defensa pública y orientación legal.

En esta actividad también participa el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, quien acompaña al mandatario durante su recorrido por la ciudad.

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