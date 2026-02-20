Reunión abordó la cooperación bilateral y ratificó el compromiso de ambos países en temas estratégicos para el desarrollo y la estabilidad regional.
Reunión abordó la cooperación bilateral y ratificó el compromiso de ambos países en temas estratégicos para el desarrollo y la estabilidad regional.

El presidente José María Balcázar sostuvo un encuentro con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, en Palacio de Gobierno.

Según informó la Presidencia de la República a través de sus redes sociales, la cita permitió reafirmar los vínculos de cooperación entre ambos Estados en asuntos de interés común.

La relación diplomática entre el Perú y Estados Unidos se remonta al 2 de mayo de 1826, fecha en que se inició oficialmente el vínculo bilateral, conforme a la carta suscrita por el entonces presidente John Quincy Adams. Desde entonces, ambos países mantienen una agenda basada en el respeto y la colaboración.

A lo largo de cerca de dos siglos, la cooperación se ha extendido a sectores como defensa, seguridad, comercio e inversiones, ciencia y tecnología, salud pública, turismo e intercambios académicos y culturales, consolidando una relación estratégica.

Te puede interesar

TAGS RELACIONADOS