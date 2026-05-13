El presidente José María Balcázar se trasladó a la región Loreto para desarrollar una agenda de trabajo centrada en destrabar iniciativas consideradas prioritarias para los ciudadanos de esa zona del país.

Durante su visita a Iquitos, el jefe de Estado encabezará el primer Consejo de Ministros Descentralizado, una actividad con la que el Gobierno busca impulsar decisiones desde el territorio para acelerar proyectos y mejorar las condiciones de vida en la Amazonía.

En la comitiva oficial también participan el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, además del ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores; el titular de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

Asimismo, forman parte del viaje el ministro de Vivienda, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate; el ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján; y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Betzabeth Pariona Valer.

¡Rumbo a Iquitos! El presidente José María Balcázar se traslada a la región Loreto junto a ministros de Estado para cumplir una agenda de trabajo en Iquitos enfocada en destrabar proyectos prioritarios para la población.



Como parte de este despliegue, el mandatario liderará el… pic.twitter.com/qqYXqmNtRW — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 13, 2026

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