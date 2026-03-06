La restricción en el abastecimiento de gas natural vehicular continúa generando preocupación entre transportistas y usuarios.

Frente a esta situación, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, indicó que el Ejecutivo cuenta con una evaluación general basada en las prioridades establecidas para el uso del combustible.

Durante declaraciones a la prensa, el integrante del gabinete fue consultado sobre la ausencia de autoridades en zonas donde conductores realizan largas filas en los grifos para conseguir combustible. Ante ello, sostuvo que el gobierno mantiene presencia ante distintos problemas que afectan a la ciudadanía.

“Somos un gabinete presente que está con la población y actúa constantemente”, afirmó el ministro al responder sobre las acciones adoptadas frente a la contingencia vinculada al suministro de gas natural vehicular.