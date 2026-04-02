Durante el sexto día del debate presidencial, se desarrolló el bloque de pregunta ciudadana, en el que el candidato José Daniel Williams Zapata respondió a una consulta sobre la situación del sistema de salud.

Antes de iniciar este segmento, la moderación informó la presencia de un notario público y representantes de organizaciones políticas para supervisar el sorteo de preguntas ciudadanas. Asimismo, se anunció la llegada del candidato Jorge Nieto Montesinos, quien inicialmente no había participado en el debate.

La pregunta fue formulada por una ciudadana identificada como Aldana, representante de la ciudad de Arequipa, quien planteó:

“Mi pregunta es, en el salud se evidencia la falta de medicamentos e insumos y largas listas de espera. Considerando esas deficiencias, ¿qué reformas y medidas impulsarían su gobierno para garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos y mejorar la calidad de servicio para los pacientes asegurados?”

Williams propone fortalecer niveles de atención en salud

En su respuesta, el candidato de Avanza País señaló que la salud es un eje fundamental para el bienestar de las familias.

“Yo creo que la salud es fundamental para la tranquilidad de la persona y de la familia.”

Williams indicó que su propuesta contempla mejorar los diferentes niveles del sistema sanitario, comenzando por el primer nivel de atención.

“Para poder atender correctamente al ciudadano, necesitamos mejorar los cuatro estamentos que tiene el primer nivel de salud, o sea, postas y también los servicios médicos, haciendo que cada uno de ellos mejore y pueda atender al público”.

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer los hospitales especializados y descentralizar servicios médicos hacia regiones del país.

“Luego tenemos que atender también a los hospitales de segundo nivel, tercer nivel y tratar de llevarlos de alta especialización hacia el interior del país.”

Plantea telemedicina y digitalización del sistema sanitario

Durante su intervención, el candidato también hizo referencia a la importancia de modernizar el sistema sanitario mediante tecnología y digitalización.

“Tener bonos para los médicos que están lejos tratar de que ellos lleguen a esos lugares, servir a la población con internet, consultas médicas por internet, llevar también las historias clínicas mecanizadas”.

Además, mencionó la necesidad de modernizar procesos y asegurar el acceso oportuno a medicamentos e infraestructura adecuada.

“Modernizar todo aquello que le pueda servir a la población y darle la tranquilidad de trabajar bien sabiendo que está saludable”.