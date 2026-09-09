Juntos por el Perú planteó la creación de una comisión investigadora que examine el uso de presuntas redes de bots durante las elecciones generales.

La propuesta también busca esclarecer la participación del consultor político argentino Fernando Cerimedo y sus supuestos vínculos con personas cercanas al entorno de la presidenta Keiko Fujimori.

La moción, que cuenta con el respaldo del congresista Víctor Piñán, de la bancada Obras, pretende establecer si se desarrollaron acciones coordinadas para alterar la percepción de los resultados electorales. El documento también menciona los ingresos de Cerimedo al Perú y señala que los registros migratorios consignan cuatro visitas al país.

Otro de los puntos que se busca revisar es la presunta adquisición del dominio Ojo de Cóndor para difundir un conteo paralelo al oficial.

Según la moción, esta plataforma habría cuestionado el procesamiento de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y contribuido a generar dudas sobre el cómputo estatal.

Para que la propuesta sea admitida a debate deberá alcanzar el 35% de los votos de los legisladores, mientras que su aprobación definitiva en el Pleno requerirá el 45%.