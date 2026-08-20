La presidenta Keiko Fujimori acompañó hoy la salida del gabinete ministerial encabezado por el premier Luis Galarreta hasta la Puerta de Honor de Palacio de Gobierno, antes de que el equipo ministerial se dirija al Congreso para presentar la Política General de Gobierno.
La exposición está prevista para las 10:00 horas ante la Cámara de Diputados y constituye la primera presentación del gabinete liderado por Galarreta desde el restablecimiento de la bicameralidad. El documento que será presentado reúne los principales lineamientos que orientarán las acciones del Ejecutivo.
De acuerdo con el artículo 130 de la Constitución Política del Perú, la presentación de la Política General de Gobierno no implica el planteamiento de una cuestión de confianza.
La Presidencia del Consejo de Ministros señaló que la jornada representa una muestra de respeto por la separación de poderes y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales.
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