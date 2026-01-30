Desde Chiclayo, Keiko Fujimori criticó al presidente José Jerí al señalar que la reciente extradición de Erick Moreno, alias el Monstruo, estaría siendo utilizada para desviar la atención de los cuestionamientos que pesan sobre el mandatario.

Durante su visita a la región Lambayeque, Fujimori afirmó que no corresponde distraer a la opinión pública con hechos de alto impacto mediático cuando existen procesos que requieren ser aclarados por las instancias competentes.

La dirigente política señaló que es responsabilidad del Ministerio Público llevar adelante las diligencias necesarias para determinar si existieron irregularidades en el entorno del presidente.

Las críticas se dieron luego de que se difundieran versiones sobre reuniones no registradas entre José Jerí y empresarios chinos, situación que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y ha reactivado el debate sobre la transparencia en la gestión presidencial.