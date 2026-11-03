La construcción de 500 nuevos colegios y la implementación de internet satelital en las instituciones educativas de todo el país forman parte de los anuncios realizados por la presidenta Keiko Fujimori para el próximo año.

Durante la entrega de 6,500 laptops a estudiantes de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), la mandataria señaló que su gestión busca garantizar una educación de calidad y brindar mayores oportunidades a los jóvenes.

“En el próximo año vendrá la construcción de 500 colegios nuevos, conectividad de internet satelital a todos los colegios del Perú. Lo que queremos es que los jóvenes tengan muchas más oportunidades”, manifestó.

Fujimori destacó la formación que reciben los estudiantes de los COAR, a quienes calificó como “mentes brillantes”. Asimismo, sostuvo que las iniciativas educativas que funcionan deben mantenerse en el tiempo, pues contribuyen a fortalecer la institucionalidad y trabajar por el presente y futuro del país.

La jefa de Estado también consideró que la educación es la principal herramienta para transformar la sociedad peruana. En ese sentido, indicó que una parte importante de los recursos y esfuerzos de su Gobierno está orientada a mejorar las políticas públicas y la calidad educativa.

Finalmente, exhortó a los jóvenes a continuar estudiando y aprovechar las oportunidades para seguir desarrollándose, con el propósito de contribuir en el futuro a sus familias, comunidades y al país.