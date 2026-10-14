Una comisión de alto nivel buscará articular las medidas del Poder Ejecutivo frente a la inseguridad ciudadana. La presidenta Keiko Fujimori anunció la creación de este grupo tras participar en una ceremonia de ascenso excepcional de cuatro suboficiales de la Policía Nacional.

“Se ha creado la comisión de alto nivel para lograr la seguridad ciudadana, decisión que se ha tomado en el Consejo de Ministros para tener una coordinación permanente en la que participan cinco ministros de Estado. Comisión que está presidida por el propio primer ministro, Luis Galarreta”, declaró la mandataria.

La conformación de este equipo fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el boletín de normas legales de El Peruano.

Según el documento, la comisión tendrá a su cargo supervisar y coordinar las acciones del Ejecutivo para reducir la inseguridad, formular propuestas, facilitar el intercambio de información entre entidades públicas y privadas, y hacer seguimiento a los acuerdos adoptados.

El grupo estará presidido por el titular de la PCM e integrado por los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores. Durante la ceremonia policial, Fujimori también planteó la necesidad de renovar la estrategia contra la criminalidad con énfasis en inteligencia y expresó su respaldo a los agentes.