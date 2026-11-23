La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que su Gobierno impulsará una mayor capacitación para los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la apertura de nuevas plazas laborales, ante el déficit de agentes que enfrentan los establecimientos penitenciarios del país.

El pronunciamiento se realizó durante una actividad oficial en Pucusana, donde la mandataria participó en la recepción de maquinaria pesada donada por Japón para reforzar las labores de prevención frente al Fenómeno El Niño.

Keiko Fujimori anuncia más capacitación para agentes del INPE

La jefa de Estado fue consultada sobre la falta de personal en los establecimientos penitenciarios y la paralización de las actividades de formación en la escuela encargada de preparar a los agentes del INPE durante los últimos dos años.

Ante esta situación, Fujimori reconoció la necesidad de fortalecer la preparación de los trabajadores penitenciarios y ampliar el número de agentes destinados a las labores de vigilancia y seguridad.

“Tenemos que capacitar mejor y abrir las plazas para que haya más personal”, enfatizó la presidenta.

Sin embargo, durante su intervención no precisó cuándo se reanudarían las actividades de formación ni cuántas plazas adicionales serían habilitadas.

Gobierno busca reforzar seguridad de los establecimientos penitenciarios

La mandataria también se refirió a las medidas de seguridad implementadas en diferentes centros penitenciarios, donde las Fuerzas Armadas participan en el control de los perímetros.

Según explicó, esta intervención busca reforzar la vigilancia mientras se adoptan acciones para mejorar la capacidad operativa del personal penitenciario.

“Se van a construir dos cárceles y, sabiendo que a todo el personal del INPE hay que capacitarlos y reforzarlos, es por eso que en varios de los penales se ha puesto un refuerzo adicional con la participación de las Fuerzas Armadas. Estos retenes perimetrales están dando muy buenos resultados”, manifestó.

Presidenta reconoce reclamos por controles de seguridad en penales

Keiko Fujimori reconoció que algunos trabajadores del INPE han expresado su malestar por los controles de seguridad establecidos en los accesos y perímetros de los establecimientos penitenciarios.

No obstante, defendió la aplicación de estas medidas y sostuvo que todos los trabajadores deben cumplir con los procedimientos establecidos.

La mandataria aseguró que los controles están ofreciendo resultados favorables, aunque no presentó cifras específicas que permitan evaluar su impacto.

Ejecutivo también contempla construir dos nuevas cárceles

Como parte de las medidas anunciadas para el sistema penitenciario, la presidenta reiteró que su Gobierno contempla la construcción de dos nuevos establecimientos carcelarios.

Esta iniciativa se suma al planteamiento de fortalecer la formación profesional e incrementar el número de agentes del INPE.

Por el momento, no se han precisado las ubicaciones, los presupuestos ni los plazos de ejecución de los nuevos penales.

Las declaraciones de Fujimori se producen en medio de los cuestionamientos por la falta de personal, las condiciones de seguridad y las necesidades de formación de los trabajadores penitenciarios.