La presidenta Keiko Fujimori anunció que el Gobierno aplicará un subsidio focalizado de entre 15% y 20% para reducir el impacto del incremento del precio de los combustibles.
La medida responde a los reclamos registrados entre transportistas de distintas regiones y busca evitar que el alza afecte directamente sus actividades económicas y los ingresos de sus hogares.
Durante un pronunciamiento junto a ministros de Estado, Fujimori reconoció que las demandas de los transportistas son “absolutamente justos” y atribuyó el aumento principalmente al conflicto en Medio Oriente y a las dificultades que existen para la distribución global de combustibles.
“Mi gobierno no tiene ni tendrá la práctica de negar o mirar de costado los problemas”, afirmó.
El subsidio estará dirigido a transportistas de carga y pasajeros, además de mototaxistas y transportistas fluviales. La presidenta destacó que estos dos últimos sectores serán incorporados por primera vez a este tipo de apoyo, debido al impacto que también enfrentan por el incremento de los precios.
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