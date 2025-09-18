Keiko Fujimori cuestionó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, luego de que esta presentara ante la Corte Suprema un pedido para declarar ilegal a su partido por presuntamente haber incurrido en conductas antidemocráticas.

“Nos investigaron 10 años y no encontraron nada. ¡1000 veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?”, expresó.

Mediante un pronunciamiento en su cuenta de X, la excandidata presidencial recordó que Delia Espinoza afronta un proceso de suspensión que será revisado por la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, lamentó que “siga perjudicando a su institución con cortinas de humo, en lugar de combatir la delincuencia que afecta a los peruanos”.

“Confiamos en que este pedido abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales, no prosperará. Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una fiscal politizada”, finalizó.

Nos investigaron 10 años y no encontraron nada. ¡1000 veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?



Lamentamos que la Fiscal de la Nación, procesada por la JNJ, siga dañando a su… https://t.co/QnxCfqSkH8 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 18, 2025

Delia Espinoza pide a la Corte Suprema que declare la ilegalidad de Fuerza Popular

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante la Corte Suprema una solicitud para que se declare ilegal al partido Fuerza Popular y se cancele su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas.

Cabe mencionar que el expediente de 364 páginas fue ingresado al mediodía a la Sala Constitucional y Social del máximo tribunal.

De acuerdo con el documento, la agrupación política habría incurrido en una presunta conducta antidemocrática. Por ello, la Fiscalía solicita que se retire su inscripción no solo del registro electoral, sino también de cualquier otro listado oficial en el que aparezca como partido vigente.

El escrito acusa a Fuerza Popular de haber promovido actividades contrarias a los principios democráticos, vulnerado derechos fundamentales y promovido atentados contra magistrados, funcionarios públicos y opositores políticos.