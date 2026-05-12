La candidata presidencial Keiko Fujimori cuestionó el nuevo apoyo económico otorgado a Petroperú y señaló que la empresa requiere una reestructuración profunda para evitar que continúe demandando recursos públicos.

Durante sus declaraciones, sostuvo que el problema no se limita al reciente desembolso y afirmó que el Estado ha destinado importantes recursos a la petrolera en los últimos años.

“El problema ya no solamente son los últimos 2 mil millones de soles, son los más de 30 mil millones de soles que el Estado, que todos los peruanos hemos tenido que asumir”, manifestó ante la prensa.

Fujimori también planteó que el Estado debería retirarse de actividades que, según indicó, no generan ingresos, como la exploración petrolera. En esa línea, propuso que la empresa opere bajo un esquema de asociación público-privada.

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