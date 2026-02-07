Durante una visita a la región San Martín, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre los postulantes que evalúan retirarse de las elecciones generales 2026.

Fujimori señaló que la permanencia en la contienda es clave para el debate democrático y puso en duda la capacidad de gestión de quienes optan por abandonar el proceso.

En ese contexto, afirmó: “Es lamentable que haya algunas voces de algunos candidatos que quieran retirarse de esa contienda. Para nosotros, sería fundamental que ellos se mantengan participando y que hagan sus propuestas, pero también nos lleva a algunas reflexiones”.

También cuestionó las iniciativas que plantean eliminar la franja electoral tras denuncias sobre presuntas irregularidades.

Fujimori no mencionó nombres, aunque sus declaraciones se producen luego de que Carlos Álvarez advirtiera una eventual renuncia a su candidatura si no se aclaran denuncias vinculadas al uso de recursos de la franja electoral. En tanto, Rafael López Aliaga planteó la eliminación del presupuesto destinado a dicho mecanismo y al financiamiento de los partidos políticos durante una conferencia de prensa en Moquegua.