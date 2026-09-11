La presidenta Keiko Fujimori encabezó este viernes una romería conmemorativa al cumplirse dos años del fallecimiento de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

La ceremonia se realizó en el cementerio Campo Fe de Huachipa y contó con la participación del primer vicepresidente y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el segundo vicepresidente y presidente del Senado, Miguel Torres; además de familiares y simpatizantes.

Durante la actividad, la mandataria inauguró una exposición fotográfica con 40 imágenes que muestran parte de las actividades oficiales y viajes realizados por Alberto Fujimori durante sus gobiernos.

Keiko Fujimori también agradeció el respaldo de los asistentes a su familia durante los años en que su padre estuvo en prisión y durante su enfermedad.

En su discurso, la jefa de Estado afirmó que su Gobierno busca mantener el estilo de gestión de Alberto Fujimori, especialmente su presencia en distintas regiones del país.

Asimismo, señaló que entre las enseñanzas que recibió de su padre están actuar con serenidad, prudencia y firmeza frente a situaciones complejas.

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