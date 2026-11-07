El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y Paraguay fue el mensaje que transmitió Keiko Fujimori tras la llegada de Pedro Alliana a la presidencia del país vecino.

La mandataria le deseó éxitos en su gestión y destacó la importancia de mantener los vínculos entre ambas naciones.

A través de sus redes sociales, Fujimori señaló que el Perú busca preservar los lazos históricos de amistad y cooperación con Paraguay. También reafirmó el compromiso de su Gobierno con la democracia y el respeto a las instituciones en la región.

“Desde el Perú, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación que nos unen, así como nuestro firme compromiso con la democracia y la institucionalidad en la región”, expresó la presidenta.

Pedro Alliana asume la presidencia de Paraguay

Alliana asumió el cargo ante el Congreso paraguayo luego de la salida de Santiago Peña, quien fue destituido por el Senado mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. La decisión se tomó en medio de la crisis política y financiera vinculada a la intervención de Ueno Bank, que dejó temporalmente a millones de clientes sin acceso a sus servicios.