La presidenta Keiko Fujimori llegó este domingo 13 de setiembre a Paccaritambo, en la provincia de Paruro, Cusco, como parte de su décimo cuarto viaje al interior del país. Durante su visita, participa en una jornada de apoyo a productores agrarios y en la inauguración de un sistema de riego para fortalecer la actividad agropecuaria de la zona.

Acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, la mandataria participa en la entrega de bienes de Agro Rural y semillas del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Entre los productos destinados a los agricultores figuran seis kits de picadoras para la conservación de forrajes, además de 2.600 kilos de semillas de avena y 1.300 kilos de avena forrajera, trigo y maíz.

Estas intervenciones forman parte de las acciones de Agro Rural en las 13 provincias de Cusco, que contemplan una inversión superior a S/ 25,9 millones en beneficio de agricultores y productores de la región. La jornada también incluye la entrega de recursos a organizaciones de mujeres productoras.

En ese marco, se entregarán cheques de Agroideas a representantes de 78 organizaciones de mujeres agrarias, como parte de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena 2026. Las organizaciones seleccionadas reúnen a 739 productoras de 18 regiones del país y recibirán apoyo para impulsar planes de negocio y fortalecer su autonomía económica.

Posteriormente, Fujimori encabezará la inauguración del Sistema de Riego Paccaritambo, obra que demandó una inversión superior a S/ 28 millones. La infraestructura permitirá almacenar 0,72 millones de metros cúbicos de agua y brindar riego tecnificado por aspersión a 284 hectáreas de cultivos.

El proyecto beneficiará a más de mil habitantes, principalmente productores de Coypa, Ayusbamba, Colqueuro y Urbes. Asimismo, permitirá mejorar la producción de papa, maíz, habas, hortalizas y forrajes, además de reducir el riesgo de pérdidas agrícolas ocasionadas por periodos de sequía.

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