La presidenta Keiko Fujimori lidera este viernes 4 de setiembre una nueva sesión ordinaria del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, donde se tiene previsto abordar la aprobación del proyecto de decreto supremo que establece la Política General de Gobierno 2026-2031.

La propuesta busca establecer los principales lineamientos de la gestión gubernamental para los próximos años, con énfasis en fortalecer la seguridad, destrabar el crecimiento económico y mejorar la gestión pública , con el objetivo de convertir las decisiones del Estado en resultados concretos.

Durante la reunión, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentará un informe sobre el avance semestral, al primer semestre de 2026, del Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados 2025-2027, destinado a fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante emergencias.

Asimismo, se expondrá un informe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre la situación de las poblaciones vulnerables en el país, como parte de los temas incluidos en la agenda de la sesión.

Finalmente, el Consejo de Ministros evaluará el proyecto de ley que busca habilitar el proceso de chatarreo de unidades vehiculares de la Policía Nacional del Perú, además de otras medidas consideradas prioritarias por el Ejecutivo.

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