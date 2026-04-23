Keiko Fujimori rechazó que el reciente nombramiento en el Ministerio de Defensa responda a acuerdos con Fuerza Popular.

También señaló que su agrupación no forma parte de la gestión de José Balcázar y sostuvo que las designaciones ministeriales son decisión exclusiva del Ejecutivo.

La candidata explicó que el funcionario tuvo una relación laboral previa con la congresista Rosángella Barbarán, pero remarcó que ello no implica militancia partidaria.

“Descarte tajantemente que el ministro de Defensa sea una cuota de Fuerza Popular. Él no es militante del partido. Si lo fuese, yo hubiese dicho que nadie participe en este gobierno de transición. Aspiramos a ser gobierno por nuestra cuenta, así es que rechazo esa afirmación”, declaró.

Sobre la coyuntura política, Fujimori adelantó que no respaldará una eventual salida presidencial mediante vacancia.

“No estaría a favor de una opción de vacancia. Creo que no es el momento. Hago un llamado a la calma para que el proceso electoral siga y no hagamos cambios de gobierno en medio de esta segunda vuelta”, manifestó.

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