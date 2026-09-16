La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participará este miércoles 16 en la ceremonia de relevo y reconocimiento del teniente general PNP Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú.

El acto contará también con la presencia del ministro del Interior, Cesar Astudillo, los viceministros del sector y los integrantes del Alto Mando Policial.

La ceremonia se desarrollará en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía, ubicada en Puente Piedra.

López Mendoza asumirá la conducción de la PNP en reemplazo del general Óscar Arriola, quien anunció su relevo del cargo el domingo 7 de septiembre. Antes de su designación, el nuevo comandante general se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General de la institución policial.