Keiko Fujimori propuso una salida humanitaria para extranjeros indocumentados que se encuentran en el país, en un escenario condicionado a un eventual cambio en la situación democrática de Venezuela.

Durante sus declaraciones, Keiko señaló la necesidad de reforzar el control fronterizo y explicó que la coyuntura venezolana atraviesa un momento decisivo.

“Lo que tenemos que hacer es fortalecer y controlar nuestras fronteras. Hay una situación política que está por definirse, que es la situación de la democracia en Venezuela. Este hecho va a significar un antes y un después en toda la situación social de Latinoamérica. Vamos a esperar a que estos hechos se desenvuelvan”, afirmó.

Fujimori expresó su expectativa de que Venezuela recupere la democracia y, una vez ocurrido ese escenario, se facilite el retorno de ciudadanos venezolanos a su país.

“Esperamos, por supuesto, que Venezuela vuelva a recuperar la libertad y la democracia, y en cuanto esto ocurra y después de las próximas elecciones, nosotros lo que buscamos es una salida humanitaria para que esos ciudadanos puedan regresar a su país”, señaló.