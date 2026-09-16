La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibió esta tarde en Palacio de Gobierno al expresidente del Gobierno de España, José María Aznar.

Durante la reunión abordaron asuntos relacionados con los vínculos entre ambos países y la promoción de inversiones.

En el encuentro también se resaltaron los lazos de amistad y cooperación entre Perú y España, además de la importancia de continuar fortaleciendo la relación económica y comercial.

Fujimori explicó a Aznar los principales ejes de su gestión, entre ellos las acciones en seguridad ciudadana, la atención ante los efectos del fenómeno El Niño, el impulso de proyectos de inversión y la ejecución de obras de agua y saneamiento.

Asimismo, ambos conversaron sobre una posible participación de la mandataria peruana en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, prevista para realizarse en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.