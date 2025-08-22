La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales suspendió el trámite de las denuncias pendientes contra la presidenta Dina Boluarte, en atención a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 19 de agosto. La medida aplica a investigaciones por delitos no incluidos en el artículo 117 de la Constitución.

“Esta presidencia, acatando el criterio del TC, supremo intérprete de nuestra Constitución, independientemente de estar o no de acuerdo con ello, informamos que la tramitación de las denuncias constitucionales bajo el ámbito de la subcomisión donde la presidenta de la República tenga calidad de denunciada se suspenderán en el Estado en que se encuentren” , anunció Lady Camones, presidenta de la subcomisión.

Se precisó que la tramitación de estos casos se reiniciará al finalizar el mandato de Dina Boluarte, cumpliendo con lo ordenado por el TC.

La decisión afecta únicamente los procesos pendientes en la subcomisión y no altera otras investigaciones que puedan estar en curso en otros ámbitos.