La congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se pronunció sobre la situación de Betssy Chávez, quien se encuentra actualmente en la Embajada de México mientras se tramita su prisión preventiva.
La legisladora enfatizó que el gobierno debe asegurar que Chávez cumpla con el proceso judicial. “No se trata de persecución política”, resaltó. “Si es necesario usar la fuerza para garantizar que se cumpla la decisión del Poder Judicial, debe hacerse”, añadió.
Incluso Camones indicó que, se podría evaluar el ingreso a la sede diplomática con el fin de hacer respetar la soberanía del país.
La parlamentaria afirmó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) necesita una reorganización urgente para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Señaló, además, que se requieren funcionarios íntegros que apoyen la resocialización de los internos y prevengan el fortalecimiento de redes criminales.
“Necesitamos funcionarios que ayuden a la pacificación y no a que desde los penales se fortalezcan organizaciones criminales”, sostuvo.
Ante las denuncias contra el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, Camones señaló que cualquier funcionario implicado en investigaciones por corrupción debe rendir cuentas ante la justicia y, si se comprueban méritos, debe ser removido de su cargo.
Asimismo, respaldó la aplicación de la prueba del polígrafo al personal penitenciario y sostuvo que el propio Paredes debería ser el primero en someterse a esta evaluación.
