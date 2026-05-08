La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, expresó su rechazo ante la posibilidad de que el expresidente Pedro Castillo reciba un eventual indulto.

La legisladora de Alianza para el Progreso afirmó que una medida de ese tipo sería perjudicial para el país debido a lo ocurrido durante el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Durante declaraciones a la prensa, Camones sostuvo que Castillo “atentó directamente contra la democracia” y remarcó que estos hechos “no podrían ser indultados, ni perdonados, ni mucho menos olvidados por la población peruana”. Además, exhortó al presidente Balcázar a no considerar esa posibilidad al señalar que “la población peruana no lo permitiría”.

En otro momento, indicó que la denuncia constitucional contra el congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez fue presentada ante la subcomisión desde septiembre de 2025 y actualmente espera el informe de calificación.

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