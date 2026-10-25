El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que contempla la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), no constituye un nuevo Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

En declaraciones a RPP, sostuvo que el Gobierno busca poner fin a los procesos de formalización minera que no han dado resultados.

Galarreta explicó que la iniciativa plantea un régimen de consolidación temporal del 1 de enero de 2027 al 30 de junio de 2028, para que los operadores inscritos en el Reinfo completen los requisitos necesarios para incorporarse al régimen ordinario.

Precisó que la propuesta contempla a unos 30 mil mineros y excluye a los 50 mil que, según indicó, algunos sectores buscan reincorporar. “Lo que se formalice en ese plazo se formalice, después no”, enfatizó.

Sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana, el jefe del Gabinete explicó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas asumirán la conducción de las operaciones según la autoridad responsable de cada zona.

Aclaró que el Comando Unificado no establece una autoridad superior a ambas instituciones, sino que mantiene la rectoría de la Policía en las zonas bajo su responsabilidad y de los militares en lugares como Pataz y el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Asimismo, señaló que la PNP podrá solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando lo considere necesario.

Finalmente, Galarreta confirmó que el FBI brinda apoyo a las investigaciones relacionadas con la situación de seguridad en Pataz mediante el suministro de información a los ministros. Según indicó, esta colaboración se canaliza a través de los procedimientos institucionales correspondientes.

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