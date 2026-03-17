El jefe del Consejo de Ministros señaló que también se busca asegurar una transición ordenada de cara a las elecciones. FOTO: Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec
El jefe del Consejo de Ministros señaló que también se busca asegurar una transición ordenada de cara a las elecciones. FOTO: Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec

El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, sostuvo que el principal enfoque del actual gabinete será preservar la estabilidad del país y responder a las emergencias derivadas del Fenómeno del Niño en distintas regiones.

Durante un pronunciamiento difundido esta tarde, el titular de la PCM remarcó que el contexto actual exige medidas orientadas a sostener el equilibrio económico, político y social.

“Es un tiempo decisivo a pocas semanas de las elecciones generales. Nuestro deber es garantizar las estabilidad económica, política y social del país, así como una transición democrática segura”, expresó.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo trabajará en asegurar un proceso de transición adecuado ante la cercanía de los comicios generales.

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