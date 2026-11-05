El Ministerio de Salud reforzará la capacidad de los establecimientos del primer nivel de atención para detectar casos de anemia en niños y gestantes, brindarles tratamiento y hacer seguimiento hasta su recuperación. Así lo anunció el ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, durante la firma del Pacto Multisectorial contra la Anemia, encabezada por la presidenta Keiko Fujimori.

El titular del sector explicó que siete mesas temáticas trabajan en la definición de las intervenciones y responsabilidades para enfrentar este problema. El objetivo, indicó, es alcanzar “resultados verificables en cada territorio del país”

Dyer señaló que la intervención dará prioridad a los niños durante sus primeros meses de vida y a las gestantes. La atención incluirá la captación de pacientes, el tamizaje, el diagnóstico diferencial, la suplementación, el tratamiento y el seguimiento.

Para cumplir con esta ruta de atención, el Minsa mejorará la disponibilidad de personal, equipamiento e insumos, especialmente en los territorios que presentan mayores brechas. También fortalecerá los mecanismos de seguimiento para asegurar la continuidad y calidad de las prestaciones.

El ministro agregó que se incorporarán herramientas digitales para identificar a los niños y gestantes que necesitan atención, conocer su ubicación y detectar qué servicios tienen pendientes.