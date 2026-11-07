El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó que el Jurado Nacional de Elecciones haya establecido, durante la etapa final del proceso electoral, un criterio que impide a los exalcaldes asumir la gestión municipal tras postular como primeros regidores.

Cabe mencionar que, a su juicio, las reglas debieron definirse antes del inicio de los comicios.

El jefe del gabinete reconoció en una entrevista con Canal N que el JNE es la máxima autoridad electoral, pero consideró que la interpretación de la normativa debió comunicarse antes del periodo de inscripción de candidaturas. Asimismo, señaló que los sectores políticos y candidatos afectados por la decisión deberán recurrir a las vías legales para cuestionar su constitucionalidad.

Durante el balance de los primeros 100 días de Gobierno, Galarreta también informó que el Ejecutivo articuló un presupuesto de 18 000 millones de soles para atender la contingencia del fenómeno de El Niño.

Según indicó, las lluvias se han incrementado en Tumbes y Piura. Además, los trabajos de descolmatación de cauces prioritarios alcanzaron un avance del 85 %, con 4,5 millones de toneladas cúbicas de material retirado.