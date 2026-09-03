Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, destacó este miércoles la captura en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, quien llegó a Lima junto al también detenido Alexander Saúl Mendocilla Gómez, alias “Gordillo”.
Ambos fueron trasladados desde Juliaca, Puno, hasta el Grupo Aéreo N.° 8 de Lima, donde fueron recibidos por Galarreta y el ministro del Interior, César Astudillo. El arribo de la aeronave de la Fuerza Aérea del Perú se produjo poco después de las 6:00 p. m.
Durante la recepción, Galarreta resaltó el trabajo de las fuerzas del orden y sostuvo que el Ejecutivo mantendrá su ofensiva contra la delincuencia.
“Lo que quiero resaltar aquí, señores, es que no importa en qué país estén, dónde estén, en qué momento sea, nosotros vamos a ir tras estos delincuentes asesinos y esperemos con mayor inteligencia, con mayor preparación, con más instrumentos [...] pero la respuesta es desde el día uno y desde el día uno dijimos que vamos a enfrentarlos y vamos a capturarlos”, expresó ante la prensa.
No dejes de leer:
- Francis Allison plantea programa de recompensas de S/25 mil para identificar y capturar criminales
- Ministro del Interior llegó a Juliaca para operativo de traslado de “Jhonsson Pulpo”
- Keiko Fujimori niega vínculo con Fernando Cerimedo: “No ha participado en nuestra campaña electoral”
- Keiko Fujimori niega que Rafael Belaunde interrogara a detenidos por crimen en Trujillo
- Tribunal Constitucional elige hoy a su nuevo presidente: así será la votación
- Proponen incluir a académicos y sociedad civil en Comisión de Ética de Diputados