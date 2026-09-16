El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, señaló que la Cámara de Diputados tiene plazo hasta el lunes para pronunciarse sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

Tras su exposición ante la Comisión de Desarrollo Agrario, pidió a los legisladores realizar una evaluación de los 66 puntos incluidos en la solicitud.

Vinelli explicó que uno de los cambios planteados busca modificar el sistema de atención durante las emergencias para permitir que el Instituto Nacional de Defensa Civil intervenga desde el primer día en la distribución de ayuda humanitaria. Según indicó, estas modificaciones requieren cambios legales que no pueden realizarse mediante decretos de urgencia.

“Las facultades se requieren... porque hay cosas que se tienen que cambiar a nivel de ley que no se pueden hacer con un decreto de urgencia”, afirmó el ministro.

También sostuvo que actualmente los gobiernos locales tienen a su cargo la primera atención, pero una emergencia puede paralizar sus operaciones y retrasar la llegada de ayuda a los damnificados.