Minutos antes de la 7 de la noche de este miércoles, el expresidente Martín Vizcarra fue trasladado a un centro penitenciario luego de que el Poder Judicial ordenara cinco meses de prisión preventiva en su contra, según informó Canal N.
Dicha decisión forma parte del proceso por presuntamente haber recibido S/2.3 millones en sobornos por parte de empresas constructoras vinculadas a su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.
El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, determinó que se cumplían los requisitos para dictar la medida restrictiva, como el riesgo de fuga y la obstaculización de la investigación.
El exmandatario es investigado como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio, en el marco de los procesos de licitación de obras realizadas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
Según la tesis fiscal, cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, habría recibido S/2,3 millones en sobornos por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de ejecutar los proyectos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’.
