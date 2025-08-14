Este jueves 14 de agosto en horas de la mañana, Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo donde cumplirá 5 meses de prisión preventiva por presunto cohecho pasivo propio por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’.

Así lo confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a través de sus redes sociales, donde señalan que “el procesado Martín Vizcarra Cornejo ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Barbadillo”.

“El INPE garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley”, agregan.

📢#INPEInforma | El procesado Martín Vizcarra Cornejo ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Barbadillo.

El INPE garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley. pic.twitter.com/90KAko5859 — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) August 14, 2025

Dicha decisión forma parte del proceso por presuntamente haber recibido S/2.3 millones en sobornos por parte de empresas constructoras vinculadas a su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, determinó que se cumplían los requisitos para dictar la medida restrictiva, como el riesgo de fuga y la obstaculización de la investigación.

Según la tesis fiscal, cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, habría recibido S/2,3 millones en sobornos por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de ejecutar los proyectos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’.