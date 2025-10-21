Martín Vizcarra rechazó haber tenido participación en el proceso de licitación de dos obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La declaración fue brindada este lunes 20 de octubre, en el marco del juicio oral que enfrenta por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

En su intervención ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, el exmandatario negó las acusaciones del Ministerio Público, que le atribuye haber recibido más de dos millones de soles en sobornos por parte de las empresas Obrainsa e ICCGSA.

La Fiscalía ha solicitado para Martín Vizcarra una pena de 15 años de prisión efectiva, además de nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Vizcarra cuestionó de manera directa la hipótesis del Ministerio Público respecto a su presunta intervención para favorecer a ciertos postores. Sostuvo que no tuvo participación alguna en los procesos internos de selección y adjudicación de las obras señaladas.

“El Ministerio Público manifiesta que yo he intervenido en este proceso para beneficiar a un postor. Ya han hablado incluso, porque así lo ha dicho él, el representante de la empresa Obrainsa, Elard Paul Tejeda, que le dijeron que yo le dije que no podía hacer una propuesta mayor de ochenta y un millones de soles”, señaló Martín Vizcarra.

Asimismo, el exjefe de Estado enfatizó que los procesos de licitación estuvieron a cargo de la UNOPS y no de las dependencias del Gobierno Regional de Moquegua ni del Proyecto Especial Pasto Grande, entidad ejecutora de las obras.