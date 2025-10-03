La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió postergar el debate del informe final de la Denuncia Constitucional (DC) N.° 499 contra el expresidente Martín Vizcarra.

La medida se tomó este viernes 3 de octubre debido a la ausencia del congresista delegado Jorge Montoya (HyD), quien presentó descanso médico.

La presidenta del grupo, Lady Camones Soriano (APP), explicó que la sesión será reprogramada. “Siendo de vuestro conocimiento el descanso médico por salud presentado por el congresista delegado, señor Jorge Carlos Montoya Manrique, que justifica su inasistencia, la sustentación, debate y acuerdo de la propuesta de informe final de la citada denuncia se va a programar para una próxima sesión”, indicó.

La denuncia fue planteada por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana y acusa al exmandatario de presunta falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos, delitos tipificados en los artículos 438 y 429 del Código Penal.

El 12 de septiembre Vizcarra acudió a la subcomisión con sus abogados. En esa audiencia afirmó que su empresa CyM Vizcarra no trabajó con Odebrecht, sino con Conirsa, y que se desvinculó progresivamente de la constructora hasta renunciar a su participación accionaria.

Por su parte, el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza sostuvo que Vizcarra omitió información sobre su rol en la empresa hasta 2018 y que Conirsa integraba el consorcio vinculado a la Interoceánica Sur.

En la misma sesión, la subcomisión aprobó por unanimidad el informe que declaró improcedente la DC 627 contra el congresista Héctor Ventura, formulada por la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

También se rechazó la DC 640, presentada por un ciudadano contra los legisladores que votaron la vacancia de Pedro Castillo y otros exfuncionarios, por carecer de sustento legal.

De otro lado, concluyó la audiencia de la DC 086 y acumuladas contra Vizcarra por presunta concusión. Camones informó que Montoya deberá presentar su informe final en un plazo de cinco días hábiles.

Finalmente, se fijó para el martes 14 de octubre la continuación de la audiencia de la DC 498 contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro Eduardo González Toro, acusados por presuntos delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal.