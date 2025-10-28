El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento del economista Gerardo López Gonzales como viceministro de Economía, a través de la Resolución Suprema N° 038-2025-EF, publicada en el diario El Peruano.

La designación se produce luego de la renuncia de Erick Wilfredo Lahura Serrano, presentada la semana pasada.

López Gonzales es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con una Maestría en Hacienda Pública y Administración otorgada por el Instituto de Estudios Fiscales de España.

Además, posee estudios de posgrado en gerencia tributaria, derecho tributario, derecho administrativo y habilidades directivas, lo que respalda su trayectoria técnica en materia fiscal y de gestión pública.

El nuevo viceministro cuenta con una amplia experiencia en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), institución en la que trabajó durante 19 años como funcionario de carrera.

Durante ese periodo, ocupó diversas posiciones de responsabilidad, entre ellas la jefatura de la División de Control y Clausura, la Gerencia de Control del Cumplimiento, la Gerencia Normativa de Procesos y la Intendencia Nacional de Gestión de Procesos.

Entre marzo y octubre de 2024, López Gonzales se desempeñó como jefe de la Sunat, liderando la entidad durante un periodo clave para la administración tributaria del país.

Asimismo, representó a la institución en diversos eventos internacionales, donde participaron autoridades y expertos en materia fiscal. En esos encuentros se abordaron temas como la auditoría tributaria, la imposición sobre el valor agregado, la tributación digital y la gestión de riesgos de cumplimiento.