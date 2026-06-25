El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Ejecutivo viene tramitando un crédito contingente adicional por 500 millones de dólares, orientado a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar desastres naturales y una eventual ocurrencia del Fenómeno El Niño.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, detalló que este nuevo financiamiento se sumará a los más de 2.000 millones de dólares que ya forman parte de los fondos contingentes del Estado.

En ese marco, señaló que se viene trabajando con distintos sectores para identificar las necesidades de intervención dentro de los programas de atención ante emergencias.

Asimismo, indicó que el Gobierno está priorizando las acciones de prevención y respuesta rápida frente a posibles eventos climáticos, con el objetivo de asegurar su continuidad en futuras gestiones. En paralelo, precisó que estas intervenciones buscan estar debidamente articuladas para su ejecución oportuna.

Por otro lado, el MEF informó que el proyecto de crédito suplementario que se debate en el Congreso contempla la incorporación de 210 millones de soles destinados a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).