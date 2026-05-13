El Gobierno autorizó mediante el decreto de urgencia 003-2026 una garantía de hasta US$2.000 millones para Petroperú, recursos que serán financiados por la banca privada internacional y destinados exclusivamente a mantener en funcionamiento a la compañía y asegurar el suministro de combustibles en el país.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, rechazó que esta medida represente un rescate económico y advirtió que una paralización de la petrolera tendría impacto en la economía nacional.

“La empresa no puede dejar de operar. Es un riesgo para todo el país que se paralice, porque hay un montón de deudas y bonistas que están detrás de los créditos que se han dado a través de ellos, y eso deteriora la imagen del país”, señaló para RPP.

El ministro también indicó que los fondos no serán utilizados para el pago de salarios ni utilidades, sino para cubrir gastos operativos.

“Este fideicomiso está marcando una pauta de operatividad para que la empresa no se detenga. Es un tema de gasto operativo necesario, hay que comprar combustible, hay que dar mantenimiento a ciertas partes de la planta, comprar algunos insumos. No estoy hablando de sueldos, no estoy hablando de utilidades”, precisó.

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