El Ministerio Público resolvió no presentar denuncia constitucional contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez por el presunto delito de abuso de autoridad, vinculado al llamado caso ‘La Encerrona’, relacionado con la difusión de un audio que generó cuestionamientos públicos.

La disposición, suscrita por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, ordena el archivo definitivo de la investigación seguida en agravio del periodista Marco Sifuentes y del capitán de la Policía Nacional del Perú Junior Izquierdo Yarleque, conocido como ‘Culebra’.

Como parte de la medida, la Fiscalía dispuso remitir copias certificadas y simples del expediente a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores Penales de Lima, para que evalúe si corresponde realizar alguna actuación dentro del ámbito de sus competencias.

La indagación preliminar se originó tras una publicación de La Encerrona difundida el 19 de junio del 2024, en la que se reveló un audio atribuido a Santiváñez, donde habría pedido “controlar” al periodista.