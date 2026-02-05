La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, informó que el Ejecutivo comenzó coordinaciones básicas tras el anuncio de la Conferencia Episcopal Peruana sobre una eventual visita del papa León XIV al país, prevista de manera referencial entre noviembre y diciembre.

También indicó que este primer trabajo se realiza de forma intersectorial y tomando como referencia experiencias anteriores.

La titular del Mincetur explicó que el proceso avanzará plenamente una vez que se reciba la confirmación oficial por los canales diplomáticos correspondientes, a cargo de la Cancillería.

Mera precisó que, aunque la actual gestión culmina su mandato en julio, se dejará un plan de trabajo organizado para garantizar la continuidad de la organización durante el siguiente gobierno.

La ministra detalló que este documento se elabora junto a otros ministerios y en coordinación con la Iglesia, e incluye la identificación de posibles ciudades del itinerario papal.