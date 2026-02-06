El ministro de Defensa, César Díaz, informó que el análisis para la adquisición de nuevos aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú se encuentra en una fase avanzada y que el resultado será comunicado próximamente a la opinión pública.

En Canal N, el ministro indicó que la evaluación está a cargo de una comisión técnica integrada por personal especializado de la Fuerza Aérea, incluidos pilotos con experiencia operativa, y que el trabajo se desarrolla desde hace varios meses conforme a la normativa vigente.

Díaz también señaló que la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas participan en la supervisión de los aspectos técnicos y económicos, con el objetivo de asegurar que la decisión sea sustentada, transparente y acorde a las necesidades de defensa del país.