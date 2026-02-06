Proceso para la Fuerza Aérea incluye revisión técnica y económica con participación de la Contraloría y el MEF. FOTO: CAPTURA CANAL N.
Proceso para la Fuerza Aérea incluye revisión técnica y económica con participación de la Contraloría y el MEF. FOTO: CAPTURA CANAL N.

El ministro de Defensa, César Díaz, informó que el análisis para la adquisición de nuevos aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú se encuentra en una fase avanzada y que el resultado será comunicado próximamente a la opinión pública.

En Canal N, el ministro indicó que la evaluación está a cargo de una comisión técnica integrada por personal especializado de la Fuerza Aérea, incluidos pilotos con experiencia operativa, y que el trabajo se desarrolla desde hace varios meses conforme a la normativa vigente.

Díaz también señaló que la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas participan en la supervisión de los aspectos técnicos y económicos, con el objetivo de asegurar que la decisión sea sustentada, transparente y acorde a las necesidades de defensa del país.

Te puede interesar

TAGS RELACIONADOS