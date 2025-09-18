El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se pronunció sobre los recientes hechos en Cusco y afirmó que el Perú “no avanzará con los paros”. En esa línea, respaldó la captura y sanción “de manera severa” contra quienes bloquearon las vías férreas en Machu Picchu Pueblo durante las protestas iniciadas el último domingo.
“Ojalá que las personas que están incitando al paro o que cometan actos criminales, porque entiendo que han estado afectando las vías del tren, la verdad es que a ellos sí hay que capturarlos, hacerles carpeta (fiscal) y sancionarlos severamente. A los que están incitando al paro decirles que el Perú no va a avanzar o desarrollar con eso”, sostuvo el ministro.
El titular de Trabajo manifestó que los sucesos en Cusco “están afectando a los turistas, pues el turismo genera mucho empleo y afectando la imagen del Perú”.
Además, el ministro de Trabajo informó que la presidenta Dina Boluarte promulgará la ley que autoriza el octavo retiro de las AFP, aprobada anoche por el Congreso, aunque precisó que ello podría ocurrir antes o después de su viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU.
“No puedo decir si antes o después, de todas maneras, de hecho que la va a promulgar. Como ustedes ya saben, la presidenta públicamente ha expresado su voluntad de apoyar esta iniciativa de parte del Congreso, en consecuencia va a promulgarla”, señaló.
