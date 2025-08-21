El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, expresó su oposición a los proyectos de ley que buscan autorizar nuevos retiros de los fondos de pensiones administrados por las AFP y de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

En la misma línea, cuestionó la libre disponibilidad de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), al considerar que estas medidas debilitan la protección social de los trabajadores.

“Yo he hecho una declaración de principio siempre y es que un Gobierno o un Estado tiene que hacer todo su esfuerzo para que los trabajadores tengan protección social. Es decir, cuando se queden sin empleo tengan recursos como la CTS, y cuando se jubilen tengan una pensión”, afirmó el titular de la cartera.

Maurate advirtió que estas propuestas generan consecuencias negativas a mediano y largo plazo. “Todo lo que afecta esas posibilidades no es bueno para el país, porque si se impulsa la política de consumirse la CTS y quedarse sin recursos cuando se quedan sin empleo, o de consumirse anticipadamente las pensiones y luego quedarse sin pensión cuando se esté viejito, o no aportar a la protección social, todo eso perjudica a los trabajadores. Por eso es que la buena política pública es fortalecer el sistema previsional”, agregó.

Las declaraciones del ministro se dieron en el marco del lanzamiento de la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2026. Durante la actividad, subrayó que desde el Ministerio de Trabajo se busca consolidar una política orientada a garantizar que los peruanos cuenten con respaldo económico en etapas de desempleo y al momento de la jubilación.

“Eso significa que los trabajadores puedan tener recursos cuando se queden sin empleo hasta que se reenganchen en otro puesto de trabajo o que tengan una pensión cuando se jubilen”, manifestó.

Respecto al reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que involucra tanto a la ONP como a las AFP, señaló que aún no existe una fecha definida para su publicación. “En cuanto lo tengamos daremos a conocer, no solamente la fecha, sino también los pormenores y detalles de cómo estará saliendo el reglamento”, precisó.