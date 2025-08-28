El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aseguró que el Gobierno no ha defendido a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, sino que cuestionó el uso de mecanismos legales por parte del Ministerio Público.
Explicó, en declaraciones a Canal N, que la figura aplicada por la fiscalía no está contemplada en el Código Procesal Penal, motivo por el cual el Ejecutivo consideró necesario manifestar una alerta. Enfatizó que esta decisión tuvo un carácter institucional, y no familiar ni político.
Castro advirtió que el uso de la figura de “tercero vinculado”, que no cuenta con un sustento jurídico claro, permite que una persona pueda ser involucrada en una investigación sin haber sido imputada formalmente. En su opinión, ello constituye un precedente preocupante.
El titular del Minam también expresó su preocupación porque este tipo de medidas provengan del Ministerio Público y del Poder Judicial, instituciones que, señaló, deben garantizar un proceso justo y transparente.
El ministro también fue consultado sobre por qué el Ejecutivo no ha actuado con el mismo énfasis frente a hechos que también afectan derechos fundamentales, como feminicidios, abusos a menores o intoxicaciones derivadas de programas sociales.
Respondió que en esos escenarios los ministerios competentes sí han intervenido, aunque sus acciones resulten menos visibles.
