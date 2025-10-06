El ministro del Interior, Carlos Malaver, asistió este lunes al Congreso de la República para participar en una mesa técnica de la Comisión de Defensa Nacional, donde se evaluaron los alcances del proyecto de ley que regula los procesos de ascenso en la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante su intervención, el titular del sector pidió no generalizar los cuestionamientos hacia la institución policial y reconoció la existencia de algunos efectivos que incurrieron en errores.

“Hay que reconocer que en algún momento sí, algunos elementos han cometido errores, pero no podemos generalizar. No podemos tratar de equiparar y poner a todos por igual, porque hay gente que pone el pecho. Cómo hacemos ese reconocimiento y decir que sirva como ejemplo de los demás, que sigan haciendo los esfuerzos”, expresó Malaver ante los legisladores.

El debate parlamentario sobre esta norma busca introducir cambios en las etapas de ascenso dentro de la PNP, con precisiones en la declaración de aptitud, los factores de evaluación, la ponderación de méritos y el subfactor disciplinario.

Según Malaver, la discusión en torno a esta iniciativa ha generado circunstancias adversas para la institución.

Durante su exposición, el ministro resaltó que, en medio del combate a la criminalidad, la propia Policía enfrenta el reto de recuperar la confianza ciudadana. En ese sentido, sostuvo que la PNP ha mostrado avances en transparencia y esfuerzo institucional.

“Pero lamentablemente, a veces cuando uno, y el grupo humano que lidera, queremos dar esas muestras de transparencia, lamentablemente parece que hubiera gente que no quisiera o no se cubre de la manera exacta e inclusive se saca en muchos momentos, comentarios fuera de contexto que buscan transformar un comentario por parte de cualquier integrante de la Policía o el mío propio, con el fin de hacerlo la noticia del momento”, señaló.